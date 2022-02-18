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58 минут назад

Пушилин раскрыл подробности мощного взрыва в центре Донецка

Lenta.ru

Глава ДНР Денис Пушилин раскрыл подробности мощного взрыва в центре Донецка в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости.

Пушилин раскрыл подробности взрыва в центре Донецка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что в Донецке был взорван автомобиль начальника управления Народной милиции ДНР, сам он не пострадал. По его словам, это те диверсии, которые являются одними из признаков подготовки к наступательным признакам.

«Да, у дома правительства в центре Донецка была взорвана машина начальника управления Народной милиции Синенкова Дениса. По счастливой случайности, он не пострадал», — подчеркнул Пушилин.

Ранее власти ДНР начали эвакуировать жителей Донецка в Ростовскую область. Сообщалось, что в каждом районе Донецка определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы.

Пушилин объявил о временной эвакуации в связи с обострением обстановки в Донбассе. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Глава ДНР в обращении к жителям подчеркнул, что временный выезд поможет сохранить жизнь и здоровье.

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