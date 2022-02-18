Названо число эвакуируемых жителей ДНР

Первые автобусы с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выехали в сторону границы с Россией , пишет Донецкое агентство новостей со ссылкой на МЧС ДНР.

«На данный момент эвакуация проводится силами МЧС Донецкой народной республики совместно с администрациями городов и районов. Планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР», - заявили в МЧС.

В ведомстве добавили, что первые автобусы уже направились из Донецка к границе с Россией.

Ранее главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области, их обеспечат всем необходимым.