Работу сирен тревоги в Донецке объяснили

Сирены гражданской обороны в Донецке включили для проверки их работоспособности, пишет ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Фото: Reuters Reuters

Ранее сообщалось, что в Донецке на фоне объявленной массовой эвакуации жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины включили сирены гражданской обороны. Обычно о включении сирен тревоги власти предупреждают население заранее, но в этот раз работа сирен не анонсировалось.

"Только что стало известно: сирены, которые мы слышали, - это тестировало МЧС ДНР систему оповещения на случай массированного обстрела со стороны Украины", - сказала корреспондент Первого канала в прямом эфире.

Главы самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник в пятницу, 18 февраля, сообщили о массовой централизованной эвакуации жителей регионов в РФ.

Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.