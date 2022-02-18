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38 минут назад

На Украине отреагировали на эвакуацию жителей Донбасса

Елена Прошина

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал агонией Минских соглашений объявленную эвакуацию жителей Донбасса в Россию. Свое мнение на этот счет он опубликовал у себя в telegram-канале.

На Украине отреагировали на эвакуацию жителей Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявления лидеров террористических организаций ДНР И ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника это как по мне окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам, про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории», — написал Геращенко.

Он отметил, что Киев ответит на это «правдой и покажет всему миру, что ВСУ прочно стоят на своих позициях и не собираются наступать, подыгрывая врагу».

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