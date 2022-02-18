На Украине отреагировали на эвакуацию жителей Донбасса

«Заявления лидеров террористических организаций ДНР И ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника это как по мне окончательная агония Минских соглашений. О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам, про несуществующее наступление Вооруженных сил Украины. Судя по всему, готовятся масштабные провокации с еще более массированными обстрелами украинской территории», — написал Геращенко.