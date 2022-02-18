В ДНР началась эвакуация жителей республики, первыми увозят 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Видео с места событий в своем Telegram-канале также опубликовал «Подъем». На кадрах видны построенные на площадки перед школой дети. На вопрос журналистов о том, слышали ли они в последние дни выстрелы и взрывы, ребята отвечали утвердительно.

«Как вы думаете, в России будет классно?» — затем спросили у них. — «Да. Конечно».