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1 час назад

«Думаете, в России будет классно? - Да»

Елена Прошина

В ДНР началась эвакуация жителей республики, первыми увозят 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Видео с места событий в своем Telegram-канале также опубликовал «Подъем». На кадрах видны построенные на площадки перед школой дети. На вопрос журналистов о том, слышали ли они в последние дни выстрелы и взрывы, ребята отвечали утвердительно.

«Как вы думаете, в России будет классно?» — затем спросили у них. — «Да. Конечно».

О массовой централизованной эвакуации жителей ДНР в РФ ранее объявил глава региона Денис Пушилин. В первую очередь планируют вывезти женщин, детей и пожилых людей. Их всех доставят и разместят в Ростовской области.

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