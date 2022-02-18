Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

"Президент представит актуальную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании РФ военного присутствия на границе с Украиной", - утверждается в обновленном графике главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома . Выступление запланировано на 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск субботы).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.