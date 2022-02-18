В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место на Мюнхенской конференции

Российская Газетаиещё 3

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на полях Мюнхенской конференции по безопасности указала Виталию Кличко на то, он мэр Киева, а не возглавляет немецкий МИД, передает ТАСС.

Глава МИД ФРГ поставила Виталия Кличко на место
Фото: ТАССТАСС

Кличко, по традиции поднявший тему поставок Западом вооружения Киеву, упрекнул Берлин тем, что он выделил "на защиту Украины" лишь 5 тысяч военных касок. Мол, этим страну не защитишь.

Заявления бывшего боксера Бербок парировала словами, что "есть разница, являешься ты мэром в Киеве или главой МИД в Германии". По ее словам, не предоставлять военную помощь Украине "было нелегким решением".

"Если мы примем это решение и затем больше не будет работать нормандский формат, то это тоже будет угрозой безопасности", - уверена Бербок. - Мы должны беспокоиться о том, чтобы не произошло дестабилизации изнутри".

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители