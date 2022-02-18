Началась эвакуация жителей Донецка

В настоящее время Донецк готовятся покинуть дети из детских домов. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики на официальных ресурсах опубликовали информацию о времени и месте сбора жителей для эвакуации. Во всех районах города определены пункты, где жителей будут ждать автобусы.

По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. О массовой эвакуации жителей также заявили власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.