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19 минут назад

Пробки образовались в ДНР на дорогах к погранпереходам после объявления массовой эвакуации

Елена Прошина

В Донецкой народной республике (ДНР) на дорогах к погранпереходам с Россией образовались пробки. Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале «Донбасс решает».

На присланной подписчиком канала видеозаписи колонна легковых машин едет по дороге.

Как сообщается, такая ситуация на всех дорогах самопровозглашенной республики, ведущих к погранпереходам с Россией.

Ранее главы ДНР Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвали жителей самопровозглашенных республик эвакуироваться в Россию из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Как сообщил Пушилин, по договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. По словам главы ДНР, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.

После объявления эвакуации в Донецке к банкоматам и автозаправочным станциям выстроились очереди.

Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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