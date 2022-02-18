В Донецкой народной республике (ДНР) на дорогах к погранпереходам с Россией образовались пробки. Соответствующее видео размещено в Телеграм-канале «Донбасс решает».

На присланной подписчиком канала видеозаписи колонна легковых машин едет по дороге.

Как сообщается, такая ситуация на всех дорогах самопровозглашенной республики, ведущих к погранпереходам с Россией.

Ранее главы ДНР Денис Пушилин и Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвали жителей самопровозглашенных республик эвакуироваться в Россию из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Как сообщил Пушилин, по договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. По словам главы ДНР, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.

После объявления эвакуации в Донецке к банкоматам и автозаправочным станциям выстроились очереди.