Датский телеканал назвал Путина президентом Украины

Президента России Владимира Путина в эфире датского телеканала TV2 назвали "президентом Украины". Соответствующий титр появился на экране во время трансляции выступления главы российского государства.

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На это обратил внимание бывший датский депутат Якоб Энгель-Шмидт, отстраненный в 2018 году от работы в парламенте за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

"Это ошибка? или редактор TV2 пообщался с ясновидящей?" - написал экс-депутат в Twitter, выложив фотографию телевизора с трансляцией.

Депутат отметил в публикации официальный аккаунт телеканала, однако тот пока никак не отреагировал на инцидент. Ранее Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе.

По его словам, процесс урегулирования ситуации "буксует", консультации с партнерами по данному вопросу "не помогают", несмотря на усилия России. Президент также подчеркнул, что залогом восстановления мира на территории является выполнение минских соглашений.