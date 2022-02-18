В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
54 минуты назад

Датский телеканал назвал Путина президентом Украины

Газета.Ru

Президента России Владимира Путина в эфире датского телеканала TV2 назвали "президентом Украины". Соответствующий титр появился на экране во время трансляции выступления главы российского государства.

Датский телеканал назвал Путина президентом Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На это обратил внимание бывший датский депутат Якоб Энгель-Шмидт, отстраненный в 2018 году от работы в парламенте за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

"Это ошибка? или редактор TV2 пообщался с ясновидящей?" - написал экс-депутат в Twitter, выложив фотографию телевизора с трансляцией.

Депутат отметил в публикации официальный аккаунт телеканала, однако тот пока никак не отреагировал на инцидент. Ранее Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе.

По его словам, процесс урегулирования ситуации "буксует", консультации с партнерами по данному вопросу "не помогают", несмотря на усилия России. Президент также подчеркнул, что залогом восстановления мира на территории является выполнение минских соглашений.

Последние новости
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители