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19 минут назад

ДНР и ЛНР отвергли предложение Украины о заседании контактной группы

Елена Прошина

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) отвергли предложение Киева провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе и подгруппы по безопасности,, так как считают его бессмысленным, пишет ТАСС со ссылкой на заявления МИД республик.

ДНР и ЛНР отвергли предложение Украины о заседании контактной группы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ДНР и ЛНР считают, что это не подкреплено реальными предложениями и является по сути частью украинской пиар-кампании.

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"Украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают "громкие" сообщения о якобы нашей агрессии и ее последствиях, нагнетая информационную истерию. После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи контактной и рабочей группы по вопросам безопасности, по традиции не подкрепленной никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня. <...> В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира - не стреляйте!", - говорится в заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никонорово.

В свою очередь глава МИД ЛНР Владислав Дейнего считает, что украинская сторона требует созвать внеочередное заседание рабочей группы по безопасности, чтобы "пропиариться".

"В условиях неготовности Киева предметно работать, проводить внеочередное заседание подгруппы по вопросам безопасности не имеет практического смысла. <...> Мы готовы к любой конструктивной работе по конкретным вопросам урегулирования, однако поддерживать украинскую пиар-кампанию перед Западом по проведению очередного пустопорожнего заседания, призванного "замылить глаза" мировому сообществу, мы не намерены", - заявил Дейнего.

Ранее главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник призвали жителей самопровозглашенных республик эвакуироваться в Россию из-за угрозы агрессии со стороны Украины. Обстановка в Донбассе обострилась в четверг, 17 февраля. Украина с одной стороны и ЛНР и ДНР с другой обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов.

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