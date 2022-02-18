ДНР и ЛНР отвергли предложение Украины о заседании контактной группы

"Украинские и поддерживающие киевский режим СМИ непрерывно выдают "громкие" сообщения о якобы нашей агрессии и ее последствиях, нагнетая информационную истерию. После чего официальный Киев выступает с инициативой безотлагательной внеочередной встречи контактной и рабочей группы по вопросам безопасности, по традиции не подкрепленной никакими конкретными практическими мерами по предотвращению огня. <...> В этой связи считаем абсолютно бессмысленным поддерживать подогреваемую Западом украинскую милитаристическую пиар-кампанию. Хотите тишины и мира - не стреляйте!", - говорится в заявлении министра иностранных дел ДНР Натальи Никонорово.