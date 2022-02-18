В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
38 минут назад

Мужчины призывного возраста не могут выехать из ДНР и ЛНР

РИА "ФедералПресс"

Мужчин призывного возраста, пытающихся покинуть ДНР и ЛНР, не пропускают в Россию и разворачивают обратно. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник в одной из народных республик Донбасса.

Мужчины призывного возраста не могут выехать из ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчин от 18 до 56 лет не пускают в РФ, высаживают [из автобуса] и отправляют назад», – рассказал один из жителей Луганска.

По его данным, то же самое происходит и на границе ДНР и России.

При этом жители Донбасса с российскими паспортами могут попасть в РФ свободно, отметил собеседник «ФедералПресс».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область в связи с ожидаемой атакой украинских войск. Аналогичное заявление сделал и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители