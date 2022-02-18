Мужчины призывного возраста не могут выехать из ДНР и ЛНР

Мужчин призывного возраста, пытающихся покинуть ДНР и ЛНР, не пропускают в Россию и разворачивают обратно. Об этом «ФедералПресс» сообщил источник в одной из народных республик Донбасса.
«Мужчин от 18 до 56 лет не пускают в РФ, высаживают [из автобуса] и отправляют назад», – рассказал один из жителей Луганска.
По его данным, то же самое происходит и на границе ДНР и России.
При этом жители Донбасса с российскими паспортами могут попасть в РФ свободно, отметил собеседник «ФедералПресс».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации жителей республики в Ростовскую область в связи с ожидаемой атакой украинских войск. Аналогичное заявление сделал и руководитель ЛНР Леонид Пасечник.