В Донецке выстроились очереди на заправки и к банкоматам

В Донецке на фоне централизованной массовой эвакуации жителей в Россию выстроились очереди к банкоматам и автозаправочным станциям, передает Телеграм-канал Mash.

Фото: Telegram-канал Mash Telegram-канал Mash

На видео к автозаправочной станции растянулась длинная очередь из легковых автомобилей.

На фотографиях, снятых на улицах Донецка, люди также выстраиваются в длинные очереди к банкоматам.

На другом видео очередь из машин растянулась на сотни метров.

Как заявил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко, первые автобусы с эвакуируемыми жителями выезжают сегодня в 20.00.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о массовой централизованной эвакуации жителей региона в РФ. В первую очередь будут вывезены женщины, дети и пожилые люди. По договоренности с российским руководством эвакуированные будут размещены в Ростовской области. Они будут обеспечены всем необходимым. Как рассказал Пушилин, Украина по всей линии соприкосновения стягивает военнослужащих и тайное вооружение, и с украинской стороны все готово к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.