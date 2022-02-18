Киев ответил на данные о наступательных операциях в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о наступательных операциях в Донбассе и о проведении диверсии на химпроизводстве. Кулеба в своём Twitter отметил, что Украина не планирует проводить подобные операции и выступает за дипломатическое разрешение ситуации в Донбассе.

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Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью отданы исключительно дипломатическому урегулированию, — сообщает глава МИД Украины.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. По его словам, эвакуируемое из ДНР население по договорённости с Москвой будет размещаться в Ростовской области.

Ранее Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к силовому захвату Донбасса. По его словам, подразделения ДНР находятся в боевой готовности и способны защитить гражданское население.