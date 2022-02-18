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38 минут назад

Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей ДНР

Елена Прошина

Власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) объявили о начале массового выезда жителей в Россию из-за возможной агрессии со стороны Украины. Соответствующее видеообращение к жителям ДНР глава республики Денис Пушилин разместил в своем Телеграм-канале.

Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обращаюсь ко всем жителям нашего государства… С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию», - сказал Пушилин.

По его словам, в первую очередь эвакуировать будут женщин, детей и пожилых людей.

Эвакуированных будут размещать в Ростовской области, где, по словам Пушилина, уже готовы места для этого. Их обеспечат всем необходимым.

Как пояснил Пушилин, Украина стягивает военнослужащих и тайное вооружение по всей линии соприкосновения. По словам главы ДНР, все готово к силовому захвату Донбасса, и президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление.

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