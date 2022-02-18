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45 минут назад

Жена Макрона подала иск из-за слухов о смене пола

Lenta.ru

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала иск в отношении двух женщин, распространявших слухи о смене ею пола. Об этом пишет издание LN24.

Жена Макрона подала иск из-за слухов о смене пола
Фото: ReutersReuters

Слушания в суде Парижа начнутся 15 июня. Супруга французского лидера обвинила неназванных девушек во вторжении в частную жизнь и нарушении прав личности.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. Сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола еще в 2021 году.

Они начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

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