Жена Макрона подала иск из-за слухов о смене пола

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит подала иск в отношении двух женщин, распространявших слухи о смене ею пола. Об этом пишет издание LN24.

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Слушания в суде Парижа начнутся 15 июня. Супруга французского лидера обвинила неназванных девушек во вторжении в частную жизнь и нарушении прав личности.

По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. Сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола еще в 2021 году.