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1 час назад

Генсек ООН считает, что конфликт на Украине станет катастрофой

Елена Прошина

Если произойдёт конфликт на Украине, он станет катастрофой, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, пишет РИА Новости.

Генсек ООН предупредил о катастрофе на Украине
Фото: ReutersReuters

"Я все же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой", - сказал Гутерреш, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, дипломатия - единственный путь, альтернативы ей нет. Гутерреш считает, что все, даже самые неразрешимые, вопросы должны решаться в дипломатическом русле.

Генсек ООН подчеркнул, что давно пора серьезно заняться деэскалацией конфликта.

«Я призываю все стороны быть предельно осторожными в своей риторике. Публичные заявления должны быть направлены на снижение напряженности, а не на ее разжигание», - - добавил он.

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