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1 час назад

Санду назначила нового посла в России

Lenta.ru

Президент Молдавии Майа Санду назначила новым послом республики в России бывшего замминистра иностранных дел Лилиана Дария. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Санду назначила нового посла в России
Фото:  OSCE OSCE

Отмечается, что указ вступит в силу после публикации в государственном издании Официальный монитор. Кандидатуру Дария на эту должность одобрила комиссия парламента республики.

Лилиан Дарий с 2016 по 2017 год занимал должность заместителя министра иностранных дел Молдавии, а затем два года был послом по особым миссиям. В 2018 году он назначен послом республики в Бельгии и главой миссии Молдавии при НАТО. В начале 2000-х занимал должность политического советника в группе содействия ОБСЕ в Чечне.

Предыдущего посла Владимира Головатюка летом 2021 года отозвали из страны, а затем уволили из-за сексуальных домогательств к одной из сотрудниц дипломатического представительства.

В апреле 2021 года в Молдавии был задержан подозреваемый в контрабанде анаболиков на машине, принадлежащей посольству республики в России. Были задержаны четыре человека, им вменяются производство и доставка анаболиков в Россию и Евросоюз.

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