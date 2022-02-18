Санду назначила нового посла в России

Президент Молдавии Майа Санду назначила новым послом республики в России бывшего замминистра иностранных дел Лилиана Дария. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Фото: OSCE OSCE

Отмечается, что указ вступит в силу после публикации в государственном издании Официальный монитор. Кандидатуру Дария на эту должность одобрила комиссия парламента республики.

Лилиан Дарий с 2016 по 2017 год занимал должность заместителя министра иностранных дел Молдавии, а затем два года был послом по особым миссиям. В 2018 году он назначен послом республики в Бельгии и главой миссии Молдавии при НАТО. В начале 2000-х занимал должность политического советника в группе содействия ОБСЕ в Чечне.

Предыдущего посла Владимира Головатюка летом 2021 года отозвали из страны, а затем уволили из-за сексуальных домогательств к одной из сотрудниц дипломатического представительства.