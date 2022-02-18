На Украине назвали россиян братьями

Глава закарпатской областной госадминистрации Виктор Микита заявил, что россияне – братья украинцев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал изучить его заявление и принять меры. Об этом пишет РИА Новости.
«За этим следит Россия. Хотя и там проживают наши братья, это наши братья, действительно, но руководство России на самом деле недружественно, оно не понимает, что у нас воспитывается молодое поколение», - сказал Микита на заседании областного совета.
В свою очередь глава кабинета министров Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство изучит данное заявление и примет все необходимые меры.
«Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, будем принимать соответствующие меры», - заверил он.
Ранее президент России Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он, в частности, заявил, что страны Запада пытаются втянуть Украину в реализацию проекта «анти-Россия». При этом российский лидер отметил, что в последние годы между Россией и Украиной возникла стена, которую он воспринимает как большую общую беду и трагедию.
Владимир Путин также констатировал, что «в проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине, как и политическим силам, которые пытаются отстаивать ее реальную независимость».