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1 час назад

«Утомились от угроз»: экс-министр экономики Украины прокомментировал «вторжение» России

Вечерняя Москваиещё 6

Жители Украины устали от постоянного нагнетания со стороны Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение на территорию страны. Об этом рассказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Утомились от угроз»: экс-министр экономики Украины о «вторжении» РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также он призвал прекратить назначать новые даты «вторжения», а также перестать оказывать давление на страну.

— Запад нас уже утомил, потому что эти угрозы вторжения продолжаются уже почти четыре месяца. Назначались и конкретные даты. Последняя дата, которую Байден распространял, это 16 февраля, уже успешно прошла и Путин так и не напал. Они нас утомили, — поделился Суслов в эфире телеканала «Наш».

Экс-министр добавил, что из-за этого Украина несет большие экономические потери.

В последние месяцы западные страны выражают обеспокоенность из-за якобы опасных действий РФ у границ Украины. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения, отмечая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи границ РФ.

17 февраля в МИД РФ подчеркнули, что Россия не собирается устраивать вторжение на Украину. Обязательства Москвы по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеют отношения к конфликту на Украине, подчеркнули в министерстве. Утрата страной территориальной целостности, считают в МИД, произошла вследствие внутренних процессов.

В ведомстве отметили, что обвинения России со стороны США о том, что она оккупировала Крым, не выдерживают никакой критики, подчеркнули в министерстве. В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» полуостров.

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