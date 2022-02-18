Блинкен согласился встретиться с Лавровым 23 февраля

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял предложение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова провести переговоры 23 февраля. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, она отметила, что встреча состоится лишь в том случае, если не случится усиления конфликта вокруг Украины

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Госсекретарь Блинкен принял приглашение встретиться с министром иностранных дел РФ Лавровым в следующую среду, — сказала Псаки.

Она подчеркнула, что планы Блинкена на переговоры с Лавровым останутся в силе до тех пор, пока Россия не решит начать вторжение на территорию Украины.

Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить своё решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой, — отметила Псаки.