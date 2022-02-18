В ЛНР назвали направление главного удара украинской армии

Украинская армия (ВСУ) избрала район линии соприкосновения с силами Луганской народной республики (ЛНР) у города Светлодарска (Светлодарская дуга) в качестве направления главного удара в ходе подготовки наступательной операции в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, слова которого приводит ТАСС.

Противник избрал данный район направлением главного удара оперативно-тактической группировки «Север» для рассечения нашей обороны, блокирования транспортного сообщения между республиками и развития наступления вглубь нашей обороны по флангам, — приводит агентство слова Филипоненко.

По данным Минобороны ЛНР, удар будет нанесён силами 30-й отдельной механизированной бригады, усиленной двумя батальонами 17-й отдельной танковой бригады во взаимодействии с 95-й десантно-штурмовой бригадой и при артиллерийской поддержке 26-й артиллерийской бригады ВСУ. Во втором эшелоне планируется задействовать 17-ю отдельную танковую бригаду без двух батальонов и 81-ю отдельную аэромобильную бригаду, находящуюся в резерве командующего силовой операцией Киева в Донбассе. При этом в Донбасс уже прибыли две группы спецназа ВСУ по 20 человек каждая для проведения диверсий и снайперской поддержки. Активность украинских войск отмечается и в других районах ЛНР.

Как сообщалось в пятницу утром, украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня с момента наступления 18 февраля, заявили в Народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись населённые пункты Пришиб, Желобок, Зелёная Роща, Весёленькое, Молочный, Калиновка, Санжаровка и Калиново.

Новости об открытии огня в районах ДНР и ЛНР появились рано утром 17 февраля. Согласно информации представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелу подверглись несколько населённых пунктов народных республик, а также окраины Донецка. Военные ДНР открыли ответный огонь.

Народная милиция ЛНР обвинила президента Украины Владимира Зеленского в обострении обстановки в Донбассе. В ведомстве полагают, что украинский лидер лично отдал приказ на эскалацию конфликта, а обстрелы начали сразу после того, как он убыл из зоны операции Объединённых сил (ООС).

По мнению представителя самопровозглашённой Луганской народной республики в Трёхсторонней контактной группе Родиона Мирошника, Запад по-иезуитски относится к ситуации в Донбассе — всему миру рассказывает, что боится «захвата Украины Россией», при этом Киев тут же, без каких-либо оснований, «развязывает новую эскалацию войны» против самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Рост военной активности украинской армии в Донбассе происходит на фоне беспрецедентной информационной кампании в мире. С конца октября 2021 года на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times и многие другие издания, причём карта каждый раз была разной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кроме того, на минувшей неделе целый ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. В своём сообщении СМИ ссылалось на данные неких чиновников. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом вторжении РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем 17 февраля aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что рaнее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реaльной даты «вторжения».