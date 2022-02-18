Немцы высказались против вступления Украины в НАТО

Результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap, свидетельствуют о том, что 53% жителей Германии выступают против вступления Украины в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

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В опросе, проведенном с 15 по 16 февраля по заказу телеканала ARD, приняли участие 1 202 человека. При этом 31% участников исследования выступил против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы. А 22% опрошенных полностью исключили возможность членства Украины в НАТО.

Поддерживают принятие Украины в альянс 28% немцев, еще 19% респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери в НАТО остаются открытыми для Украины. По его словам, альянс не пойдет на компромисс в этом вопросе. Он также подчеркнул, что Россия не имеет права запрещать той или иной стране вступать в НАТО.

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.