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1 час назад

Названа настоящая цель приезда Лукашенко в Москву

Lenta.ruиещё 1

Воинственная риторика президента Белоруссии Александра Лукашенко, искусственное нагнетание обстановки вокруг Донбасса могут быть способом получить деньги от Москвы, допустил политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что так глава государства пытается показать свою значимость для России в непростой геополитической ситуации.

Несмотря на то что ситуация вокруг Донбасса постепенно стабилизируется, идут переговоры, звучат заявления о деэскалации, Александр Лукашенко продолжает посещать полигоны и даже обещает разместить у себя ядерное и сверхъядерное оружие. Подобное нагнетание, по мнению Болкунца, может оказаться способом запросить дополнительное финансирование из Москвы.

«Стоит отметить, что Лукашенко каждый раз делает громкие заявления перед визитом в Москву, — сказал Болкунец. — И причина банальна: ему чрезвычайно необходимо получить новые финансовые ресурсы. Министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что со стороны Беларуси есть запрос на получение кредитов, но Россия готова предоставить кредит только для реструктуризации долгов прошлых лет в размере 1 миллиарда долларов. При этом, по данным белорусского Минфина, они запрашивали 3,5 миллиарда».

Политолог усомнился в том, что Лукашенко удастся получить запрашиваемую сумму даже несмотря на все его старания. Кроме того, по его словам, есть и проблема с поставками «Беларуськалия», потому, вероятно, президент попросит также выделить сумму для покрытия расходов, связанных с перекрытием транзита калийных удобрений.

«Так что у Лукашенко сейчас дилемма: ему нужно как-то проявить себя, оказать еще какие-то услуги Москве. Хоть признать ЛНР и ДНР, хоть оружие у себя поставить», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в российскую столицу для переговоров с президентом Владимиром Путиным.

Лукашенко обратился за помощью к Путину

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