Названа настоящая цель приезда Лукашенко в Москву

«Стоит отметить, что Лукашенко каждый раз делает громкие заявления перед визитом в Москву, — сказал Болкунец. — И причина банальна: ему чрезвычайно необходимо получить новые финансовые ресурсы. Министр финансов России Антон Силуанов говорил о том, что со стороны Беларуси есть запрос на получение кредитов, но Россия готова предоставить кредит только для реструктуризации долгов прошлых лет в размере 1 миллиарда долларов. При этом, по данным белорусского Минфина, они запрашивали 3,5 миллиарда».