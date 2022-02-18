Трамп сделал первую публикацию в своей новой соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп сделал первую публикацию в своей новой социальной сети, которая называется Truth Social. Соответствующую фотографию в своем аккаунте в Twitter выложил сын политика Дональд Трамп-младший, подписав ее «Время для правды».

После захвата Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года большинство социальных сетей заблокировало аккаунты Дональда Трампа. В связи с этим в октябре 2021 года он объявил о создании собственной социальной сети Truth Social («Соцсеть правды»).