В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 75.76EUR 86.15
Войти в почту
47 минут назад

Байден показал личный iPhone с президентской печатью

Lenta.ru

Вернувшийся в Белый дом после поездки в штат Огайо американский президент Джо Байден показал личный iPhone с президентской печатью на задней панели — лидера США сняли разговаривающим по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.

Байден показал личный iPhone с президентской печатью
Фото: EPA / Bloomberg / Getty ImagesEPA / Bloomberg / Getty Images

При этом непонятно, с кем именно связывался Байден по возвращении из поездки. Отмечается, что переговоры с мировыми лидерами обычно ведутся по защищенным линиям в Белом доме или из загородной резиденции президента в Кэмп-Дэвиде.

Смартфон, как отмечается, был в темно-синем или черном корпусе с золотой печатью и надписью «Печать президента Соединенных Штатов Америки».

В то же время, сообщает Daily Mail, Второму джентльмену США, мужу вице-президента Камалы Харрис Дугласу Эмхоффу не разрешают даже отправлять сообщения супруге из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что Байден срочно прервал поездку в Огайо, объяснив это ухудшением погодных условий и происходящими в Европе событиями. При этом американский лидер не стал уточнять, о чем именно идет речь. В то же время отмечалось, что президент США сократил поездку всего на 12 минут.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители