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25 минут назад

В небе над украинской границей появилось слово «расслабьтесь»

Алиса Селезнёва

Пилот пассажирского самолета Airbus A321 Air Moldova траекторией полета воздушного судна написал в небе у границы с Украиной слово «расслабьтесь». На это обратил внимание сервис Flightradar в своем аккаунте в Twitter.

В небе над украинской границей появилось слово «расслабьтесь»
Фото: ReutersReuters

По данным сервиса, самолет вылетел из Кишинева на один час и 40 минут и приземлился в том же аэропорту.

Ширина написанного пилотом воздушного судна слова «relax» («расслабьтесь») составляет 80 миль (128 километров). Оно появилось всего 40 километрах от границы с Украиной.

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Такой маневр был совершен пилотом самолета на фоне сообщений западных СМИ о якобы перемещении десятков тактических групп российских батальонов к границе с Украиной.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема регулярно поднимается политиками и журналистами.

Британия показала карту готовящегося «вторжения» России на Украину

Так, западные СМИ ранее назначили «вторжение» России на Украину на 16 февраля. После того, как никакого нападения не произошло, президент США Джо Байден назвал новую дату, заявив, что Россия может вторгнуться на территорию Украину «в ближайшие дни».

Россия же не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и точно не собирается нападать на соседнюю страну.

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