Европу предупредили о серьезной опасности из-за Украины

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39 минут назад

Европу предупредили о миллионе беженцев из Украины

Мария Иванова

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в случае эскалации украинского кризиса в ЕС могут прийти от 20 тыс. до более чем миллиона беженцев. Об этом сообщает Die Welt.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Схинас подчеркнул, что беженцы, «как это уже случилось в Белоруссии, могут быть использованы для давления на ЕС».

Также он рассказал, что Еврокомиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан с территории Украины в случае чрезвычайной ситуации.

«В настоящее время на Украине проживает около 20 тыс. граждан ЕС, а также значительная часть населения с корнями в ЕС, которым может понадобиться помощь», - сказал Схинас.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема постоянно поднималась политиками и журналистами. В России все эти заявления называли ложными.

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Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

Однако 15 февраля в Минобороны РФ отчитались, что подразделения Западного и Южного военных округов начали возвращаться с учений в свои гарнизоны.

В ДНР 17 февраля обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка и повреждении двух домов. В Киеве, в свою очередь, заявили об обстреле детского сада в станице Луганской и заявили о двух пострадавших взрослых.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Киева в в Донбассе в любой момент могут спровоцировать «воспламенение войны» у российской границы.

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