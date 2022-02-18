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1 час назад

ЕК предупредила о возможном притоке более 1 млн беженцев из Украины

News.ru

В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас немецкой газете Welt. При этом она отметила, что при возникновении подобной ситуации ЕК окажет необходимую помощь странам ЕС в эвакуации граждан из Киева.

Эскалация конфликта на Украине создаст серьёзную угрозу европейской безопасности, которая будет иметь глобальные последствия. По оценкам, сюда может прибыть от 20 тыс. до более миллиона беженцев, — сказала Схинас.

Она также отметила, что Евросоюз готов «мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите». Кроме того, по её словам, на сегодняшний день создана целевая рабочая группа и проработаны различные сценарии действий в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Они касаются поставок газа и кибербезопасности.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Польши не будет проблемой принять украинских беженцев на своей территории в случае начала войны на Украине. Моравецкий также отметил, что украинские мигранты могут стать дешёвой рабочей силой в Польше.

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