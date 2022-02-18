На Украине нашли способ «отомстить» Западу

«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина – это, пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», - констатировал он.