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1 час назад

На Украине нашли способ «отомстить» Западу

Алиса Селезнёва

Украина могла бы «отомстить» Западу за нагнетание темы о «российском вторжении» и прекратить выплаты по внешним и внутренним долгам. Такое мнение в своей колонке для издания «Главред» высказал украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

На Украине нашли способ «отомстить» Западу
Фото: ReutersReuters

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор тема военного «вторжения» России на Украину постоянно поднимается западными политиками и в СМИ.

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Так, некоторые британские и американские СМИ называли 16 февраля днем начала российского наступления на Украину. На фоне этого появились новости об отъезде украинских олигархов и депутатов из страны. Также власти заявили, что Украина постоянно несет финансовые потери из-за паники по поводу мнимой эскалации российско-украинского конфликта. В частности, президент Владимир Зеленский констатировал, что из страны было выведено порядка $12,5 млрд.

Юрий Гаврилечко напомнил, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о предложении Вашингтона предоставить Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до одного миллиарда долларов.

«То есть это, по сути, - гарантийный кредит для того, чтобы Украина вернула то, что взяла у МВФ. Соответственно, как и все то, что мы брали у МВФ, эти гарантии на развитии экономики никак не скажутся. А вот на ее падении, наоборот, отразятся, ведь если брать деньги, которые не развивают, то они ее гробят», - уверен экономист.

Он отметил, что на данном этапе существенную помощь экономике страны оказал бы отказ от обслуживания долгов, на которое в этом году Украина должна потратить порядка 60% доходной части бюджета.

«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина – это, пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Ведь угроза вторжения это и есть форс-мажор, а раз нас об этом информируют, то Украина этому верит, и это значит, что взятого в долг на Западе не увидят до тех пор, пока эта угроза не пройдет», - констатировал он.

В Москве уже не раз отвергали обвинения и отмечали, что заявления о «российской угрозе» используются как предлог, чтобы разместить у границ России больше военной техники и сил НАТО.

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