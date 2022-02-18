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1 час назад

Киргизия просит у России дать коридор для трудовых мигрантов

Газета.Ru

Власти Киргизии предложили создать коридор для трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые прошли в России обязательное медицинское освидетельствование, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД Киргизии.

Киргизия обратилась к России с просьбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме медосвидетельствования, предполагается, что мигранты должны в обязательном порядке проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Новые правила для трудовых мигрантов действуют с 29 декабря 2021 года.

Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в России

В рамках медицинского освидетельствования, мигранты будут обязаны пройти обследование на наличие инфекционных заболеваний, в том числе — на ВИЧ. Также будет проверено наличие или отсутствие следов употребления наркотиков.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о наличии серьезных вопросов к качеству миграционного учета.

Он отметил неподготовленность государства к контролю за наплывом рабочей силы из-за рубежа. Согласно данным МВД, иностранцы и лица без гражданства совершили за минувший год 36,4 тыс. преступлений, что на 5,9% больше, чем за 2020 год.

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