Киев раскрыл план полной эвакуации населения на случай войны

В Киеве заявили о готовности провести полную эвакуацию населения, если «военные действия» достигнут столицы Украины. Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Громадськое радио».

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По его словам, если Киева коснутся «боевые действия», власти смогут полностью эвакуировать город. В нем останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. Он добавил, что люди, которые не захотят покидать Киев, могут остаться.

Отмечается, что метрополитен Киева в случае «боевых действий» будет работать около шести часов: три часа утром и три часа вечером. В остальное время метрополитен будет служить укрытием.

Во вторник, 15 февраля, таблоид The Sun и газета Mirror распространили информацию о том, что Россия планирует начать «вторжение» на территорию Украины в ночь на 16 февраля. На следующий день The Sun внес коррективы в свою статью, а газета Mirror опубликовала новый текст, в котором было сказано, что «вторжение» не состоялось.