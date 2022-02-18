Киев раскрыл план полной эвакуации населения на случай войны

В Киеве проведут полную эвакуацию населения в случае «вторжения» России и начала боевых действий в украинской столице. Об этом в эфире «Громадського радио» заявил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

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Представитель мэрии отчитался о готовности властей вывезти всех киевлян, указав, что «в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ». Впрочем, уточнил он, эвакуация будет добровольной, и желающие смогут остаться в городе.

Также Ткачук раскрыл, что киевское метро при необходимости станет укрытием, и лишь несколько часов в сутки будет использоваться как транспорт.

17 февраля минобороны Великобритании опубликовало карту, на которой изображены направления главных ударов российских войск при «вторжении» на Украину. На ней под названием «Возможная ось вторжения президента Путина» представлена схема, на которой изображены фазы наступления сухопутных войск России. Первая фаза включает в себя «вторжение» на Киев и Днепр, со стороны Крыма — вдоль Азовского побережья и с территории Белоруссии на Киев. Вторая фаза предусматривает движение из Днепра на Винницу, а также из Крыма в сторону Одессы.