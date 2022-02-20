Байден соберет заседание Совета нацбезопасности из-за Украины

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила Псаки.

Также она отметила, что американский президент продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий. «Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время», — сказала представитель Белого дома.