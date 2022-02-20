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1 час назад

Байден соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине

Lenta.ruиещё 8

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом сообщается в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Байден соберет заседание Совета нацбезопасности из-за Украины
Фото: ReutersReuters

«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила Псаки.

Также она отметила, что американский президент продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий. «Они подтвердили, что Россия может начать атаку на Украину в любое время», — сказала представитель Белого дома.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

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