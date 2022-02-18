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1 час назад

Европа призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

Елена Прошина

Шесть европейских стран обратились к России с призывом не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Они считают, что такой шаг будет противоречить минским соглашениям. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, сообщает ТАСС.

Европа призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий документ подписали Германия, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия и Албания. В нем говорится, что признание Россией ДНР и ЛНР «приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», а также будет противоречить минским соглашениям.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, это станет нарушением суверенитета Украины. Лидер украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что президент России Владимир Путин может пойти на такой шаг, чтобы «повысить ставки».

Днем 15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования обратились к президенту России с просьбой признать ДНР и ЛНР. Как считают парламентарии, в Донбассе находятся около 800 тысяч российских граждан, и конституционный долг России — оказать им помощь. Путин прокомментировал заявление законодателей и отметил, для решения проблемы Донбасса нужно сделать все возможное, но с учетом минских соглашений.

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