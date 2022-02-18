Европа призвала Россию отказаться от признания ДНР и ЛНР

Шесть европейских стран обратились к России с призывом не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Они считают, что такой шаг будет противоречить минским соглашениям. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующий документ подписали Германия, Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия и Албания. В нем говорится, что признание Россией ДНР и ЛНР «приведет к дальнейшему нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», а также будет противоречить минским соглашениям.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики, это станет нарушением суверенитета Украины. Лидер украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что президент России Владимир Путин может пойти на такой шаг, чтобы «повысить ставки».