Генсек ООН высказал мнение по поводу возможной катастрофы на Украине

«С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор», — отметил Дюжаррик.