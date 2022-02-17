Генсек ООН высказал мнение по поводу возможной катастрофы на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш считает, что война между Россией и Украиной не начнется, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Его слова приводит «РИА Новости».
«Он продолжает думать, что конфликта не будет, конфликт был бы катастрофой», — сказал Дюжаррик.
По его словам, генсека в этом вопросе обнадеживают продолжающиеся дипломатические усилия России и Украины.
«С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор», — отметил Дюжаррик.
Ранее стало известно, что Россия представила в ООН материалы о военных преступлениях Украины в Донбассе.