Россия представила в ООН данные о военных преступлениях Украины

Постпредство России при ООН представило членам Совбеза организации документы о военных преступлениях украинской власти, совершенных в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит «РИА Новости».
Отмечается, что материалы собрали Следственный комитет России и RT.
«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совбеза организации. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил на заседании СБ ООН Вершинин.
Его слова также подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Однако он подчеркнул, что у СБ ООН нет возможности проверить документы, предоставленные Россией.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений мирных жителей.