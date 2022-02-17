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45 минут назад

Россия представила в ООН данные о военных преступлениях Украины

Елена Прошина

Постпредство России при ООН представило членам Совбеза организации документы о военных преступлениях украинской власти, совершенных в Донбассе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Его слова приводит «РИА Новости».

Россия представила в ООН данные о военных преступлениях Украины
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что материалы собрали Следственный комитет России и RT.

«Наше представительство при ООН распространило вчера эти материалы среди государств — членов Совбеза организации. Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил на заседании СБ ООН Вершинин.

Его слова также подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Однако он подчеркнул, что у СБ ООН нет возможности проверить документы, предоставленные Россией.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Донбассе массовых захоронений мирных жителей.

Кремль ответил на вопрос о вводе миротворцев в Донбасс

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