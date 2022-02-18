Британское посольство на Украине переезжает во Львов

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает во Львов . Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - отмечается в сообщении Форин офиса.

15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевела часть сотрудников во Львов в связи с якобы существующей угрозой вторжения России на Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве. Российские власти последовательно отвергали утверждения стран Запада о якобы планируемом вторжении в соседнюю страну.