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40 минут назад

Британское посольство на Украине временно переезжает во Львов

ТАССиещё 4

Посольство Великобритании на Украине временно переезжает во Львов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу МИД Соединенного Королевства.

Британское посольство на Украине переезжает во Львов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Британское посольство в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове", - отмечается в сообщении Форин офиса.

15 февраля глава британского МИД Лиз Трасс сообщила, что посольство Великобритании перевела часть сотрудников во Львов в связи с якобы существующей угрозой вторжения России на Украину. При этом Трасс пообещала сохранить дипломатическое присутствие в Киеве. Российские власти последовательно отвергали утверждения стран Запада о якобы планируемом вторжении в соседнюю страну.

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