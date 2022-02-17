Блинкен рассказал о российских танках в Киеве

«Российские ракеты и бомбы будут сброшены на территории Украины, коммуникации будут нарушены, кибератаки отключат ключевые структуры. После этого российские танки и войска двинутся к ключевым целям, которые уже определены и отмечены на картах в детальных планах. Мы полагаем, что в число этих целей входит украинская столица Киев, город с населением в 2,8 миллиона человек», — рассказал госсекретарь.