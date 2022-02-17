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39 минут назад

Госдеп США обратился к России по вопросу высылки американских дипломатов

Елена Прошина

США призвали Россию прекратить безосновательно высылать американских дипломатов и назвали решение о высылке посла в Москве Барта Гормана шагом к дальнейшей эскалации. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Государственный департамент Америки.

Госдеп США обратился к России по вопросу высылки американских дипломатов
Фото: ТАССТАСС

«Действия России против нашего заместителя главы миссии были неспровоцированными, мы считаем это эскалационным шагом и рассматриваем наш ответ. Мы призываем Россию прекратить необоснованные высылки американских дипломатов и сотрудников и продуктивно работать над восстановлением наших миссий», — говорится в сообщении.

Россия выслала заместителя посла США в Москве

В Госдепе добавили, что цель США состоит в «большом паритете и взаимности миссий». Необоснованность высылки Гормана в ведомстве объяснили действующей у него визой и сроком пребывания в стране, не превышающим трех лет.

Напряженность в дипломатических отношениях между Россией и США продолжается уже не первый год. В конце октября 2021 года конфликт разгорелся по новой, когда Вашингтон потребовал отъезда из страны еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий. Москва со своей стороны начала предпринимать те же ответные шаги.

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