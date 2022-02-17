Зеленский объяснил необходимость встречи с Путиным

Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор, — заявил президент Украины.