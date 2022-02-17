Депутат оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт на заседании бундестага заявил по-русски, что россияне «не хотят войны». Об этом пишет РИА Новости.

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Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала «нападения» России на Украину. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС. При этом Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», утверждая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Сегодня, выступая в бундестаге, оппозиционный депутат Ойген Шмидт, родившийся в Усть-Каменогорске и живший в Казахстане до 1999 года, процитировал советскую песню на стихи Евгения Евтушенко.

«Уважаемые дамы и господа. (Переходит на русский) Хотят ли русские войны? (Снова на немецком) Хотят ли русские войны? Это слова из известной русской песни. Ответ просто: конечно, нет. Точно так же, как и мы», - заметил парламентарий.

Он высказался против предложенного Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС) документа, в котором сдержался призыв отказаться называть российский газопровод «Северный поток – 2» «исключительно частным экономическим проектом» и пересмотреть политику по поставкам вооружений Украине.

«России приписана односторонняя ответственность за нынешнюю напряженность, утверждается о предстоящем нападении России. Вчера оно должно было состоятся, но снова не произошло», - напомнил Шмидт.