Трасс усомнилась в обстреле Донбасса

Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала сообщения об «аномальной военной активности» Украины «вопиющей попыткой» России «сфабриковать предлоги для вторжения». Об этом она написала в своем твиттере.

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Трасс подчеркнула, в Лондоне продолжат осуждать «российскую дезинформационную кампанию».

Как отмечает Daily Mail, Трасс также заявила, что Запад не должен «убаюкиваться ложным чувством безопасности» на фоне заявлений о возвращении российских войск в гарнизоны после учений.

По ее мнению, «наращивание военной мощи не показывает признаков замедления». Трасс выразила опасение, что Россия будет затягивать кризис «на месяцы», чтобы дестабилизировать НАТО.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что период «острой конкуренции» между Россией и Западом «может длиться целое поколение или даже больше».

В ДНР ранее обвинили украинских военных в обстрелах окраин Донецка и повреждении двух домов. В Киеве, в свою очередь, заявили об обстреле детского сада в станице Луганской и заявили о двух пострадавших взрослых.