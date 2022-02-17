В ходе акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения между митингующими и силовиками, был применен слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранители попытались силой вытеснить митингующих с проезжей части улицы Грушевского и освободить проезд для транспорта. При этом в ходе столкновений были задержаны несколько человек.

Также полицейские и военнослужащие национальной гвардии начали отбирать у митингующих плакаты и флаги. По информации украинских СМИ, в ходе столкновений был применен слезоточивый газ, однако пока неизвестно, какой из сторон.

По информации «Cтрана.ua», протестующие также забросали силовиков куриными яйцами. В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Они требуют от депутатов Верховной рады принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Ранее недовольные политикой украинских властей участники акции протеста в Киеве забросали офис президента мелочью. В митинге, который прошел в начале декабря 2021 года, приняли участие несколько тысяч человек, выкрикивавших лозунги: «Зеленского прочь» и «Власть прочь».