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39 минут назад

Митингующие столкнулись с силовиками в Киеве

Алиса Селезнёва

В ходе акции протеста предпринимателей в Киеве произошли столкновения между митингующими и силовиками, был применен слезоточивый газ. Об этом пишет РИА Новости.

Правоохранители попытались силой вытеснить митингующих с проезжей части улицы Грушевского и освободить проезд для транспорта. При этом в ходе столкновений были задержаны несколько человек.

Также полицейские и военнослужащие национальной гвардии начали отбирать у митингующих плакаты и флаги. По информации украинских СМИ, в ходе столкновений был применен слезоточивый газ, однако пока неизвестно, какой из сторон.

По информации «Cтрана.ua», протестующие также забросали силовиков куриными яйцами. В акции протеста принимают участие несколько тысяч человек. Они требуют от депутатов Верховной рады принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.

В Киеве прошел антивоенный митинг

Ранее недовольные политикой украинских властей участники акции протеста в Киеве забросали офис президента мелочью. В митинге, который прошел в начале декабря 2021 года, приняли участие несколько тысяч человек, выкрикивавших лозунги: «Зеленского прочь» и «Власть прочь».

Забросав здание офиса президента Владимира Зеленского мелкими монетами, протестующие заявили, что это главе государства «на билет на Ростов» и потребовали импичмента.

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