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1 час назад

Зеленский назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО. По его словам, на это влияет нежелание других государств видеть страну в составе альянса. Украинского лидера цитирует «РБК-Украина».

Зеленский назвал причину затягивания вступления Украины в НАТО
Фото: ReutersReuters

Зеленский отметил, что Украине сложно быть независимой, так как у других государств есть «свои заинтересованности». Затягивание вступления страны в НАТО — один из ярких тому примеров, добавил он.

По словам президента, не только Россия не хочет вступления Украины в альянс — некоторые страны-члены НАТО поддерживают ее в этом вопросе. «Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины уже заявлял, что многие государства и политики намекают на то, что Украине не следует вступать в НАТО. Однако, подчеркнул Зеленский, все попытки сдержать страну на этом пути обречены на провал.

В декабре МИД России опубликовала проекты договоров с НАТО и Вашингтоном по гарантиям в сфере безопасности. В рамках соглашений Москва предложила НАТО принять обязательства, исключающие вступление Украины в альянс.

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