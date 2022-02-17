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16 минут назад

Зеленский: «Украину не хотят видеть в НАТО другие страны»

Елена Прошина

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Украине очень сложно быть независимой. Глава государства считает, что когда Киев говорит о своей независимости, у многих других стран появляются «свои заинтересованности». И один из таких примеров – НАТО. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский: «Украину не хотят видеть в НАТО другие страны»
Фото: ReutersReuters

«Украина решает идти в НАТО... Долгое время идет, а расстояние к НАТО не сокращается. Какие причины? Этот вопрос не философский, есть конкретные причины. И Россия, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО и некоторые страны-члены НАТО, которые поддерживают Россию в этом вопросе», - заявил Зеленский.

Украинский президент не стал конкретно называть, о каких странах идет речь, но подчеркнул, что это открытая информация.

«Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны», - сказал Зеленский.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери в НАТО остаются открытыми для Украины. По его словам, Альянс не пойдет на компромисс в этом вопросе. Он также подчеркнул, что Россия не имеет права запрещать той или иной стране вступать в Альянс.

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