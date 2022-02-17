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12 минут назад

Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о готовящемся «вторжении» России на Украину. Его цитирует РИА Новости.

Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку
Фото: ТАССТАСС

Лукашенко отметил, что США упрекает в подготовке наступления Россию и Белоруссию, в то время как ни российских, ни белорусских вооруженных сил нет ни в Канаде, ни в Мексике. В то же время, подчеркнул он, в Польше, Латвии, Литве и Эстонии стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».

«Вы обвиняли Россию, Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», — заявил Лукашенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия назначила 16 февраля днем начала вторжения на Украину. Позже американское издание Politico со ссылкой на экспертов сообщило о новой дате потенциального нападения — 20 февраля. В МИД России опровергают эту информацию и обвиняют издание в нагнетании ситуации в регионе.

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