Лукашенко призвал Запад признать свою ошибку

Лукашенко отметил, что США упрекает в подготовке наступления Россию и Белоруссию, в то время как ни российских, ни белорусских вооруженных сил нет ни в Канаде, ни в Мексике. В то же время, подчеркнул он, в Польше, Латвии, Литве и Эстонии стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».