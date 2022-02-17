Кремль высказался о возможной встрече Путина с Зеленским

Киев уже не раз выступал за организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Зеленский накануне вновь предложил российскому президенту провести переговоры.
16 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле с участием лидеров России, Украины и Турции.