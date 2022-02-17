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54 минуты назад

Кремль высказался о возможной встрече Путина с Зеленским

Lenta.ru

Киев уже не раз выступал за организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Кремль высказался о возможной встрече Путина с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

Зеленский накануне вновь предложил российскому президенту провести переговоры.

16 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в случае позитивного ответа от президента России Владимира Путина, будет, вероятно, проведена трехсторонняя встреча в Анкаре или Стамбуле с участием лидеров России, Украины и Турции.

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