Кремль высказался о возможной встрече Путина с Зеленским

Киев уже не раз выступал за организацию встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.