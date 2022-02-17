Лукашенко пригрозил стать вечным президентом

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что если Запад не перестанет «атаковать и переворачивать Белоруссию», он так и останется вечным президентом. Об этом он сказал на полигоне «Осиповичский», куда он прибыл для наблюдения за белорусско-российскими учениями.
«Я нигде не говорил, когда я уйду, я говорил при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать как в 2020 году, я буду вечным президентом», — приводит слова Лукашенко ОСН.
Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии почти 28 лет - с июля 1994 года. Он переизбирался на выборах 5 раз. Результаты выборов 2020 года вызвали массовые акции протеста, однако он остался на посту. В результате, Европейский союз, Канада, США, Великобритания, Украина и ряд других стран отказались признавать Лукашенко легитимным президентом.