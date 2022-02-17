Лукашенко пригрозил стать вечным президентом

«Я нигде не говорил, когда я уйду, я говорил при каких условиях. Если Запад коллективный, прежде всего американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не станут переворачивать у нас тут всякими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят. Если вы будете нас по-прежнему атаковать как в 2020 году, я буду вечным президентом», — приводит слова Лукашенко ОСН.