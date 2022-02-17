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21 минуту назад

Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов

ТАСС

Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады во Львов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

"По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств. США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов. Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов", - заявил он.

Никитин отметил, что "социально-политическая обстановка в Украине продолжает деградировать".

"Продолжается бегство представителей украинской власти и олигархов с территории Украины. Данный процесс стал массовым. Верховная рада и некоторые министерства уже не в состоянии выполнять свои функции из-за отсутствия большого количества депутатов и руководящих должностных лиц ведомств. Простые граждане Украины по ряду ограничений банковских операций и выезда за границу уже ощутили на себе кризис в работе местных органов власти, которые практически остановили свою деятельность и занимаются уничтожением архивных документов", - заявил Никитин.

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